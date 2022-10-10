الشركة الحديثة للتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم مع “سبارو” الأمريكية لتوحيد العالم حول الاعمال الخيرية

أعلنت الشركة الحديثة للتكنولوجيا توقيع شراكة استراتجية مع شركة "سبارو" وهي احدى شركات مايكروسوفت الناشئة تعنى بشأن الاعمال الخيرية والمسؤولية الاجتماعية وذلك حول تقديم حلول تقنية مبتكرة تهدف لتعزيز وتطوير العمل الخيري.

وقال الشيخ فرحان بن نايف الفيصل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الحديثة للتكنولوجيا (موتيكو) : "نعمل مع شركة (سبارو) للحصول على الرخص النظامية من الجهات المختصة بالمملكة، ونأمل التعاون مع المعنيين بالعمل الخيري مثل منصة إحسان حيث أن هذه الشراكة والتعاون الاستراتيجي ستمكن شركة سبارو من توسيع نطاق مجموعة منتجاتها ذات التأثير الاجتماعي داخل المملكة وفي جميع أنحاء العالم. وهذا ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 "

وأضاف الفيصل "نحن سعداء بتوقيع هذه الإتفاقية والشراكة الاستراتيجية لتتمكن شركة (سبارو) من التوسع ولتصبح شركة ذات تأثير عالمي، كما سيسمح هذا الاستثمار لشركة سبارو وشركاؤها بالاستفادة من شراكتها مع سحابة مايكروسوفت للتجزئة، لتصبح وجهة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، الذين يتطلعون إلى الاستثمار في شركة يتمثل نموذج أعمالها في توليد الأرباح لمساهميها وخلق تأثير إيجابي للمجتمع ، ونأمل أن تُمكن هذه الشراكة بشكل أكبر من خلال إدارجها في منصة التداول للأسهم السعودية بعد استكمال الأجراءات الخاصة، وبالتالي السماح للمواطنين السعوديين بالاستثمار في شركة تتمثل مهمتها في خلق تأثير اجتماعي إيجابي محلي ودولي.

وترتكز المهمة الرئيسية لهذه الشراكة على تسويق أداة للتجارة الإلكترونية الحاصلة على براءة اختراع من "سبارو" لعملاء سحابة مايكروسوفت للبيع بالتجزئة والشركات داخل المملكة، كما ستعمل الحديثة للتكنولوجيا على تصميم وبناء وتسويق تطبيق "سبارو" للتبرع المباشر والذي يجعل العطاء الخيري مجزيا وممتعا وسلسا.

كما هدفت الإتفاقية إلى تعزيز المساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال الشراكة مع منصة "غارس" الشقيقة للشركة للحديثة للتكنولوجيا والتي تهتم في الحد من التغير المناخي بالإضافة إلى غيرها من الشركات والجمعيات، وهو ما يتماشي مع توجيهات المملكة 2030، في الحفاظ على البيئة، وذلك ما اكده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، بأن مبادرة السعودية الخضراء ستوفر فرصاٌ استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفرص عمل نوعية للجيل المقبل من القادة في المملكة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية التي ستترك تأثيراٌ ايجابياٌ في المنطقة والعالم.

وقال شيش شريدهار، رئيس قسم البيع بالتجزئة العالمي في مايكروسوفت للشركات الناشئة: "نحن متحمسون جدا لهذا الفصل الجديد في رحلة (سبارو) لتوسيع نطاق نشاطها مع منصتها والتي تستهدف فيها تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم".

الجدير بالذكر أن الحديثة للتكنولوجيا هي من الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة التقنية، وتعد "سبارو" التابعة لمايكروسوفت والتي مقرها الولايات المتحدة شركة متخصصة في بناء المنتجات التي تحقق الدخل من تداخل التجارة والأعمال الخيرية مع العمل الخيري كخدمة للعملاء من الشركات.