بوتين: #روسيا سترد بقوة على #الهجمات_الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن أوكرانيا نفذت "أعمالا إرهابية" ضد روسيا وتعهد "برد قاس" عليها، موضحًا أن موسكو شنت هجمات بصواريخ طويلة المدى على البنية التحتية الأوكرانية في مجالات الطاقة والاتصالات والدفاع صباح اليوم، ردا على هجوم في مطلع الأسبوع على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وأوضح أن أوكرانيا تنفذ هجمات إرهابية عدة وأعمالا تخريبية ضد منشآت مدنية وبنى تحتية روسية، وأن كييف تعتمد ممارسات إرهابية.

وأكد أنه في حال تكرار الأعمال الإرهابية الأوكرانية، سيكون الرد الروسي أكثر قسوة ومناسبا لما تتعرض له.

واتهم بوتين الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف جسر القرم، ومحاولة تفجير خط أنابيب تركي، متابعًا: "لا بد لروسيا من الرد على انفجار القرم".