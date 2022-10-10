وظائف_شاغرة بشركة #أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مهندس التحكم في العمليات

Process Control Engineerالمؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في هندسة التحكم في صناعة البتروكيماويات.

رابط التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي : (اضغط هنا).