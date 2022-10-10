عقوبات_بريطانية على شخصيات أمنية وسياسية في #إيران

أصدرت الحكومة البريطانية، قرارًا بتجميد أصول قائد شرطة الأخلاق في إيران ومنعه من السفر، إضافةً إلى رئيس أركان قوات الشرطة الإيرانية، ورئيس منظمة الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات، التي أشعلت شرارتها وفاة شابة في أثناء احتجازها لدى الشرطة، في أنحاء إيران، على الرغم من حملة قمع شرسة تشنها السلطات.

وتحولت المظاهرات التي اندلعت في 17 سبتمبر، يوم جنازة الشابة مهسا أميني "22 عاما"، إلى أكبر تحد للزعماء من رجال الدين في إيران منذ سنوات، مع دعوة المتظاهرين إلى إسقاط الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.