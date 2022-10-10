ضبط 21.653 مخالفة وإغلاق 1.107 منشآت في #جدة

ضبطت أمانة محافظة جدة نحو 21.653 مخالفة وإغلاق 1.107 منشآت من خلال كثر من 29 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي، أن الجهود الرقابية للأمانة تهدف لرفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 16.661 منشأة صحية، و 11.732 منشأة تجارية، وإغلاق 1.107 منشآت مخالفة.

وأضاف، أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 21.653 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.