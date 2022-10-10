أعلنت وزارة الصحة، اليوم، إطلاق برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة لعام 2022م، اليومـ كجزء من أنشطة الاستعداد للطوارئ الصحية، وذلك بمشاركة 42 متدرباً من المديريات الصحية المختلفة.

وأعدت منظمة الصحة العالمية حزمة تدريب لفرق الاستجابة السريعة، حيث تشمل مجموعة من المواد التعليمية والأدوات التوجيهية لدعم الدول الأعضاء للتخطيط وتفعيل وتقييم تدريب فرق الاستجابة السريعة.

ويستهدف البرنامج تقوية أنظمة الاستعداد بالدول الأعضاء وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لتطبيق خطة مستدامة، لتقوية مهارات أعضاء فرق الاستجابة السريعة، والتي تؤهلهم للعمل كمدربين لفرق الاستجابة السريعة على مستوى مناطق المملكة.