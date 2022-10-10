“#مسام” ينتزع 739 لغمًا في عدة محافظات يمنية

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2022م، 739 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد و233 لغمًا مضادًا للدبابات، و476 ذخيرة غير متفجرة، و26 عبوة ناسفة.

ونجح فريق "مسام" في نزع 68 لغمًا مضادًا للدبابات و244 ذخيرة غير متفجرة و24 عبوة ناسفة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة جرى نزع 9 ألغام مضادة للدبابات ولغمين مضادين للأفراد و9 ذخائر غير متفجرة بمديرية حيس، و4 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية الخوخة بالمحافظة ذاتها، فيما جرى نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب نزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية الوادي، و112 لغمًا مضادًا للدبابات و112 ذخيرة غير متفجرة في مديرية مأرب، وفي محافظة شبوة، تمكن فريق "مسام" من نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية عين، ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير متفجرة ولغمين مضادين للأفراد بمديرية عسيلان.

وتمكن الفريق في محافظة تعز من نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة ولغمين مضادين للدبابات في مديرية الوازعية، ونزع 35 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، و21 لغمًا مضادًا للدبابات و50 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و11 لغمًا مضادًا للدبابات و 12 ذخيرة غير متفجرة و عبوتين ناسفتين في مديرية ذباب، ليُصبح بذلك عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 361 ألفًا و312 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.