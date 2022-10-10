رسمياً.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم جريزمان بشكل نهائى حتى 2026

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني، بشكل رسمي، اليوم الاثنين، شراء الفرنسي أنطوان جريزمان من برشلونة بشكل رسمي.

وكتب أتلتيكو مدريد، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يسعدنا إعلان أن أنطوان جريزمان وقع عقداً دائماً معنا حتى عام 2026، تم الاتفاق مع نادي برشلونة لانتقال الفرنسي الذى وقع على عقده الجديد سيربطه بنادينا حتى 2026".

ويلعب جريزمان مع أتلتيكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إمكانية الشراء مقابل 40 مليون يورو، والتي تتحول إلى إلزامية وفقا لشروط محددة، لكن اتفق الناديان مؤخرا على شروط جديدة للصفقة.