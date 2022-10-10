يوفنتوس مهدد بخسارة 100 مليون يورو

أصبح نادى يوفنتوس مهدداً بخسائر كبيرة، بسبب تراجع نتائج الفريق فى الموسم الحالي، حسبما ذكرت صحف إيطاليا فى الساعات الأخيرة، ويحتل يوفنتوس المركز الثامن فى الدوري الإيطالي بـ13 نقطة، والثالث فى مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن السيدة العجوز سيخسر 100 مليون يورو، إذا لم يتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، بالإضافة إلى حجز مقعد مؤهل للبطولة في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، فى تقرير صادر لها اليوم، إلى أن خسائر يوفنتوس ستبلغ 15 مليون يورو، إذا لم يتأهل من دور المجموعات، وستتراوح من 78 إلى 90 مليونا إذا خرج من المربع الذهبي للدوري الإيطالي.