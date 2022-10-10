وزارة_الداخلية_في_جيتكس.. تعريف الزوار بالنسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية

دشّن وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية م.عبدالله الربيعة، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م، بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان "عالم أبشر لوطن آمن"، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وتشمل محاور مشاركة وزارة الداخلية: أثر برنامج "أبشر" في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف المحاور الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية السعودية 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.