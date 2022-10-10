هجوم إلكتروني على مطارات أمريكية .. و #واشنطن تتهم #روسيا

وقعت هجمات إلكترونية على مطارات أمريكية مصدرها الأراضي الروسية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وأكدت أن الهجمات على المواقع الإلكترونية للشركات وليست على العمليات التشغيلية للشركة.

واتهمت السلطات الأمريكية "متسللين روس" بالهجوم على العديد من المطارات الأمريكية، بما في ذلك مطار LaGuardia في نيويورك ومطار Chicago O’Hare، التي تم إغلاق مواقعها على الإنترنت.

ويُعتقد أن مطار LaGuardia هو أول من أبلغ عن المشكلات إلى وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، عندما توقف موقعه على الإنترنت في حوالي الساعة 3 صباحًا بالتوقيت الشرقي، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز".

وسرعان ما أعقب الهجوم على LaGuardia، هجوم على مطارات أخرى في العالم، وكشفت CNN عن 14 حادثًا منفصلًا في المطارات الأمريكية.