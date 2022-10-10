مسؤول بـ” #العدل ” يوضح الشروط الواجب توافرها لمنح تراخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية للعمل في #المملكة #عاجل

كشف المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل مصعب الجماز، عن الشروط الواجب توافرها في مكاتب المحاماة الأجنبية للحصول على ترخيص العمل في المملكة.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن من أبرز الشروط أن يكون مر على تأسيس المكتب الأجنبي 10 سنوات، وأن يكون له سمعة دولية متميزة في مزاولة المهنة، وأن يكون له تواجد دولي حقيقي في 3 دول متقدمة اقتصاديًا، وأن يسمي شريكين يمثلانه في المملكة، ويسدد رسوم الترخيص".

وعن الهدف من وضع هذه الشروط، قال: "تضمن التقديم والترخيص للمكاتب المتميزة فقط، ونقل المعرفة للمكاتب في المملكة، الشريكان عبارة عن شخصين في المكتب 10 سنوات خبرة فأكثر"