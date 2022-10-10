الأمم_المتحدة: هذه المناطق ستصبح غير صالحة للحياة خلال السنوات المقبلة.. لهذا السبب

دول ستصبح غير قابلة للحياة خلال سنوات فقط، تحذير صادم أصدرته الأمم المتحدة والصليب الأحمر، الإثنين.

المنظمتان كشفتا عن أن موجات الحر المقبلة ستزيد شدتها بسبب التغير المناخي الشديد، وأكدتا أن الأضرار ستطال منطقة الساحل والقرن الإفريقي، وجنوب آسيا وجنوب غرب آسيا.

وتُنذر كوارث موجات الحر هذا العام في دول مثل الصومال وباكستان بمستقبل يشهد حالات طوارئ إنسانية أكثر فتكًا وتكرارًا وحدّة، وفق التقرير.

ووجهت المنظمتان نداء بسرعة اتخاذ خطوات فورية، لتجنب كوارث موجات الحر المتكررة المحتملة.

وقال التقرير إن هناك حدود واضحة لا يستطيع بعدها الأشخاص المعرضون للحر الشديد وللرطوبة "البقاء على قيد الحياة"، مضيفًا التقرير أن هناك مستويات من الحر الشديد يستحيل عمليًا على المجتمعات التكيف معها.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث: "مع استمرار تفاقم أزمة المناخ دون توقف، تصيب الأحداث المناخية الشديدة مثل موجات الحر والفيضانات أكثر الناس هشاشة".