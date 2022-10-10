تهدد حياة وسلامة المواطنين.. رافعات متهالكة وعمائر مهجورة بحاضرة #الدمام #عاجل

سلط تقرير لقناة "الإخبارية" الضوء على رافعات مهملة منذ عشرات السنين في الدمام، تهدد حياة وسلامة المواطنين.

وتجولت مراسلة القناة بشائر آل قبوص، بين العمائر المهجورة المتناثرة في حاضرة الدمام، متسائلة عن المسؤول وراء إهمال هذه الرافعات ، مؤكدة أن السلامة وأرواح المواطنين خط أحمر وجزء من جودة الحياة ومن ضمن أهداف رؤية المملكة الطموحة.

وقال أحمد العتيبي من سكان المنطقة، إن الرافعات بطول العمارات تصل إلى 20 دورا، وتفتقر لوسائل السلامة، وهناك العديد من الأشخاص يمرون بالشوارع وقد تسقط عليهم في أي وقت وخاصة أن من بينهم أطفال وكبار السن ، مطالبا بتركيب وسائل السلامة لتفادي سقوطها.