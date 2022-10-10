روسيا: سنمنع النظام الأوكراني من امتلاك سلاح نووي.. ولا نريد إزاحته من الحكم

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الروسي "الدوما"، ليوند سلوتسكي، إن النظام الأوكراني يسعى لامتلاك سلاح نووي.

وأضاف في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية " مساء اليوم أن الهجمات الأوكرانية على روسيا سنرد عليها ردا مناسبا، مشيرًا إلى أن روسيا تسعى لمنع النظام الأوكراني من امتلاك أسلحة دمار شامل.

وتابع: "روسيا لا تهدف لإزاحة النظام الحاكم في أوكرانيا وهدف الضربات حماية المدنيين الروس من الهجمات الأوكرانية".

وكانت العاصمة الأوكرانية كييف قد شهدت سلسلة من الانفجارات صباح اليوم ، وذلك بعد يومين من تفجير جسر القرم الرابط بين الجزيرة والأراضي الروسية.