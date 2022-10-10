الزعاق يكشف امتهان بعض سكان الخليج التجارة البحرية

قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الأحوال الجوية، خالد بن صالح الزعاق إن، بلدان الخليج لها موقع متميز، وهي حلقة وصل بين قارتي آسيا وأفريقا وأحد محطات التجارة العالمية.

وأضاف في برنامجه على قناة "العربية": "هذا الموقع الفريد جعل سكانها يمتهنون التجارة البحرية ونقل البضائع، وصيد الأسماك قبل مرحلة اكتشاف البترول، كما امتهنوا الغوص لمغارات اللؤلؤ واستخراجه"، مشيرا إلى أن صعوبة هذه المهنة جعلها تنتهي في ثلاثينيات القرن الماضي.

وروى قصة "سنة الطبعة" التي حدثت قبل مئة عام، حيث غرقت فيها السفن بسبب أمواج البحر العاتية والتي أغرقت أكثر من 5000 شخص أغلبهم من نجد كانوا يعملون غواصة على مغارات اللؤلؤ 1343هجري 1924 ميلادي.

وأكد أن مهنة الغوص لها حساب عند أهل البحر لها بداية وقمة ونهاية، تبدأ مع اختفاء نجوم الثريا وتنتهي مع دخول موسم "الوسم" ويستدلون عليها برؤية الهدهد فوق أعالي السفن، وهي تبدأ في مايو وتنتهي في منتصف شهر أكتوبر لبرودة البحر وانتشار أسماك القرش.