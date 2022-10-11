“#الأرصاد”: هطول #أمطار رعدية على 3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على 3 مناطق بالمملكة اليوم الثلاثاء.

الباحة

ونبّه المركز من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.

عسير

كما أصدر تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

جازان

وأصدر المركز تنبيهاً، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية و أتربة مثارة على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مدينة جيزان ، و محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وهروب ، وفيفا ، وابوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وفرسان ، و الدرب ، وبيش ، ومركز الفطيحة .

واوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساء.