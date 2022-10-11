هل يُمكن للمُطلقة الغير سعودية الاستفادة من الدعم؟..”#حساب_المواطن” يوضح

أوضح برنامج "حساب المواطن" مدى إمكانية تسجيل المطلقة الغير سعودية بالبرنامج والحصول على الدعم.

وأكد برنامج حساب المواطن، إنه يمكن للمطلقة غير السعودية، التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم، وذلك عن طريق هوية أكبر الأبناء.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار أحد المتابعين ، أنه يمكن التسجيل بهوية أكبر الأبناء، وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة (تابع معال) وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).

وتابع البرنامج قائلا: أما في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 سنة، فيمكن لأكبر الأبناء رفع طلب عبر (صوتك مسموع) من خلال الرابط التالي: برقم هويته، واختيار نوع الطلب الرئيسي (التسجيل)، ونوع الطلب الفرعي (أخرى)، ورفع المستندات المطلوبة.