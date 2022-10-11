روسيا: لا فارق بين “#بن_لادن” والرئيس الأوكراني “#زيلينسكي”..والغرب يدعم #الإرهاب

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنه لا يوجد فارق بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وأضاف أن السياسيين الغربيين الذين يدعمون نظام زيلينسكي هم بذلك يرعون الإرهاب

وتابع :"كأس الصبر قد فاض، بينما أصبح نظام كييف إرهابيا، فمن قصف منظم للبنية التحتية الحيوية لمحطات الطاقة النووية، في زابوروجيه وكورسك، وقتل شخصيات عامة على أراضي أوكرانيا وروسيا، إلى تخريب جسر القرم، أدت تصرفات زيلينسكي إلى معاناة الشعب الأوكراني، الذي أصبح في واقع الأمر رهينة لسياساته النازية"

وأشار فولودين إلى أن رئيس أوكرانيا، الذي أصدر أوامره بارتكاب هجمات إرهابية، أصبح على قدم المساواة مع الإرهابي، أسامة بن لادن، وغيره من الإرهابيين الدوليين.