عملية نوعية نادرة.. إنقاذ حياة مريض من احتشاء في جدار عضلة #القلب

في عملية نوعية نادرة، تمكن فريق طبي مختص بقسطرة القلب ، إنقاذ مريض كان يعاني من إحتشاء في جدار عضلة القلب،

ونجح الفريق بمستشفى الملك فهد بالباحة، من إجراء العملية بعد عمل الفحوصات اللازمة التي كشفت عن وجود إنسداد كامل بالشريان التاجي الأيمن، واستدعى سرعة التدخل الطبي.

وقام فريق طبي مختص بقسطرة القلب بإجراء عملية القسطرة القلبية وسحب الخثره المسببة للإنسداد ووضع دعامتين دوائيتين، وتكللت العملية بالنجاح.

يُذكر أن مستشفى الملك فهد شهد خلال شهر أغسطس الماضي 872 عملية جراحية، شملت 655 عملية جراحية في مختلف التخصصات و 217 عملية جراحية لليوم الواحد.