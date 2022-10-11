الذهب يتراجع مع صعود #الدولار

انخفضت أسعار الذهب عالميا بشكل طفيف اليوم ، متأثرة بمكاسب الدولار.

وتشير التوقعات إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، والحذر قبل إعلان بيانات التضخم الرئيسية المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وهبط أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1 % لـ 1665.89 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.1 % لـ 1672.60 دولار

وشهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاع متواضع لـ 4 %، فيمت صعد مؤشر الدولار بنحو 0.3 %، ليصبح الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس "إنه مستوى تقني لعوائد السندات، إنها ترفع الدولار وتؤثر على أسعار الذهب"، مضيفا أن الإشارات إلى الركود العالمي من صندوق النقد الدولي دفعت أيضا التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن إلى الدولار، مضيفا "الذهب عالق الآن في نطاق 1658 إلى 1676 دولارا".

وبعد بيانات التوظيف الأمريكية الأقوى من المتوقع، ينصب التركيز الآن على بيانات التضخم المقرر إعلانها يوم الخميس، والتي من المتوقع أن تظل مرتفعة وتعزز النهج المتشدد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ومع أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم والغموض الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 19.39 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.3 % إلى 896.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 2178.26 دولار، وارتفعت أسعار البلاديوم، المستخدم في أجهزة التحكم في انبعاثات السيارات إلى جانب البلاتين، 15 % حتى الآن هذا العام.