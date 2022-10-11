طرح 14 فرصة استثمارية دائمة في #جازان

طرحت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة الدرب 14 فرصة استثمارية دائمة في مواقع متعددة بالمحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وأوضح رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية المستقبلية لرفع إيرادات البلدية، وتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة الدرب، التي تُعد من أبرز الواجهات السياحية في المنطقة الجنوبية، وتستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من السائحين خلال هذا العام.

وبيّن أن الفرص الاستثمارية المطروحة شملت إنشاء وتشغيل موقع منتجع سياحي ترفيهي ومدينة مائية، وإدارة وتشغيل موقع للاستفادة من مكونات مرمى النفايات، وتأجير موقع لإقامة صراف آلي، وتأجير ثلاثة مواقع للوحات إعلانية يوني بول بمثلث الدرب، وتأجير أربعة مواقع لوحات إعلانية ميجا كوم، وتأجير عشرة مواقع لوحات إعلانية لانبوست، وترميم وصيانة وتشغيل مبنى قائم لمحال تجارية بجوار مخطط المواشي، وإنشاء وتشغيل موقع محطة محروقات فئة (أ)، وإنشاء وتشغيل موقع مقهى بجوار حديقة عتود ، وإنشاء وتشغيل موقع تجاري / سكني طريق جازان قطعة رقم (1) ، وإنشاء وتشغيل موقع تجاري / سكني طريق جازان قطعة رقم (2) ، وإنشاء وتشغيل موقع تجاري / سكني طريق جازان قطعة رقم (3) ، وإنشاء وتشغيل موقع تجاري / سكني طريق جازان قطعة رقم (4)، داعياً الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص” عبر الرابط furas.momra.gov.sa ، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية “فرص”.