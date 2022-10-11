120 دقيقة تنقذ حياة طفلة حديثة الولادة في #القصيم

تمكن فريق طبي مختص من إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة في عملية جراحية دقيقة استغرقت 120 دقيقة.

واستقبلت مستشفى عقلة الصقور في منطقة القصيم الطفلة وهي تعاني من مشاكل خلقية عديدة .

وأوضح التجمّع الصحي في القصيم أن المشاكل الخلقية تمثلت في وجود جزء كبير من الأمعاء ملتصق في الصدر والقلب من الجهة اليمنى، ووجود فتق في الحبل الشوكي.

وأشار إلى أنة تم اكتشاف تلك المشاكل الخلقية أثناء عملية الولادة.

وقام التجمّع الصحي في القصيم بإجراء الفحوصات الطبية وعمل الأشعة اللازمة، والتعامل الفوري معها وبشكل طارئ لإنقاذ حياتها.

وأضاف أنه أُجري للطفلة عملية إنعاش قلبي رئوي، وتركيب الأنبوبة الحنجرية للتنفس والأنبوبة المعدية للتغذية، وتم نقلها إلى مستشفى الرس بعد استقرار حالتها، لاستكمال العلاج".

يذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى عقلة الصقور قد قدّم خدماته لأكثر من 27596 مستفيداً خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2022م، وإجراء 76 عملية جراحية, شملت 62 عملية جراحة عامة، و9 عمليات ولادة، و5 عمليات عظام، وبلغ عدد مصابي الحوادث 197.