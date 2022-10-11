تقني #جازان يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثاني

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان مواعيد القبول للالتحاق ببرامج التدريب التقني والمهني في المنشآت التدريبية بالمنطقة لمراحل البكالوريوس والدبلوم للفصل التدريبي الثاني.

وأوضحت الإدارة بدء استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس "بنين"، اعتباراً من الأحد المقبل 20 من شهر ربيع الأول الجاري ويستمر مدة خمسة أيام, فيما يبدأ قبول طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية صباحي "بنين و بنات" ، ومسائي "بنين" وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية ومعهد العمارة والتشييد الثانوي يوم 27 من شهر ربيع الأول الجاري ولمدة خمسة أيام, وذلك عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية " قبولي" https://adm.tvtc.gov.sa/registration.