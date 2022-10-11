ضبط 20 مخالفة.. تغريم #مقاولين في نجران بأكثر من 400 ألف ريال #عاجل

قالت أمانة منطقة نجران، إنه تم تغريم عدداً من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية، لمخالفتهم الاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة في إدارة تنسيق المشاريع والبنية التحتية بمواقع مختلفة داخل مدينة نجران.

وأوضحت أنه تم تغريم المقاولين بأكثر من 400 ألف ريال، وذلك بعد رصد 20 مخالفة خلال الـ 30 يومًا الماضية.

وأشارت إلى أن المخالفات المرصودة تمثّلت بعدم قص طبقات الإسفلت حسب المواصفات الفنية، وعدم ردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها، وعدم إزالة المخلفات بعد انتهاء العمل، والعمل من دون تراخيص نظامية، ومعالجة الهبوطات الناتجة عن تسريب المياه.

وشدد مدير إدارة تنسيق المشاريع، علي محمد آل منصور، على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بمراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية.