“جرائم حرب”.. تصعيد خطير من #الأمم_المتحدة بشأن الهجمات الروسية في #أوكرانيا #روسيا

اعتبرت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن الهجمات الروسية على أوكرانيا يمكن أن تصنف على أنها "جرائم حرب".

وأضافت "شامداساني"، في تصريحات للصحفيين، أن "الهجمات المميتة التي استهدفت المدنيين والأهداف الضرورية لمعيشة المدنيين محظورة وفقا للقانون الانساني الدولي".

وأوضحت" مكان وتوقيت الهجمات - عندما كان المواطنون يتوجهون إلى العمل ويصطحبون الأطفال إلى المدرسة- صادم بصورة خاصة".

وقال مكتب المفوضية إنه بالاضافة إلى تعريض المدنيين للخطر بشن هجمات على المناطق المركزية في المدينة، فإن 12 شركة طاقة ومرافق أخرى مهمة أصيبت في الهجمات.

وأوضحت شامداساني أن الهجمات على محطات الطاقة قبل فصل الشتاء تلحق الضرر بصورة خاصة بالأفراد الأكثر ضعفا، الذين لا يمكنهم الفرار بسبب عمرهم أو مرضهم.

وتحدثت السلطات الأوكرانية اليوم عن مقتل 19 شخصا نتيجة الهجمات أمس الاثنين.