ميسي يتصدر قائمة أفضل 100 لاعب فى التاريخ

نشرت مجلة "foir four two ، 4 4 2 " الإنجليزية قائمة بأفضل 100 لاعب في تاريخ كرة القدم، وتصدر النجم الأرجنتينى، ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان القائمة متفوقا على مواطنه مارادونا والبرتغالي رونالدو والبرازيلي بيليه.

وتفوق ميسي على أساطير كثيرة في عالم كرة القدم بالاضافة إلى دييجو أرماندو مارادونا، كريستيانو رونالدو، بيليه، الفرنسي زين الدين زيدان والهولندى يوهان كرويف.

وخلت القائمة من أى لاعب عربي على مدار التاريخ كما تواجد لاعب إفريقي واحد وهو النجم جورج وياه مهاجم منتخب ليبريا في المركز 97 وقبل 3 مراكز على قاع ترتيب القائمة.