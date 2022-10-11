ضربة قوية لليفربول قبل مباراة مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن مدة غياب جويل ماتيب، وترينت ألكساندر أرنولد، ثنائي دفاع فريق ليفربول الانجليزي، عن الملاعب بعد إصابتهما.

ويلتقي فريق ليفربول مع نظيره رينجرز الأسكتلندي غدًا الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن جويل ماتيب، وألكساندر أرنولد، ثنائي دفاع الريدز، سيغيبان عن الفريق لأسبوعين بداعي الإصابة.

وأشارت الشبكة إلى أن جويل ماتيب سيغيب عن المشاركة لأسبوعين أو 3 أسابيع بسبب مشاكل في السمانة بعد استبداله يوم الأحد الماضي في مواجهة أرسنال بالدوري الانجليزي.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن فريق برينتفورد وإيفرتون ووست هام، أصحاب المراكز الـ11، والـ12، والـ13 على التوالي.