229 منشأة تجارية مستفيدة من مزايا #برنامج_أولوية

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: إن 229 منشأة تجارية تستفيد من مزايا برنامج "أولوية" المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي، أبرزها الاستفادة من تخصيص مسار سريع في المنافذ الجمركية، ومنح أولوية في جميع الإجراءات الجمركية، مع إمكانية فسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة.

وأشارت إلى استفادة المنشآت من تخصيص مدير حساب خاص من الهيئة لتوحيد التواصل وتقديم الدعم اللازم، والاستفادة أيضًا من المزايا المقدمة من البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقيات الاعتراف المتبادل.

وأكدت الهيئة أن جميع المنشآت المستفيدة حققت المتطلبات والمعايير التي تمنحها الموافقة للانضمام للبرنامج، مؤكدةً إمكان انضمام المنشآت الأخرى للبرنامج، وذلك بالتقدم بطلب للهيئة من خلال موقعها (zatca.gov.sa) وتعبئة نموذج التسجيل.

وحول الشروط الواجب توافرها في المنشأة للانضمام للبرنامج، الالتزام بمتطلبات الهيئة، وعدم وجود مخالفات جمركية أو غير جمركية خلال 3 سنوات سابقة، مع أهمية توفر نظام مناسب لحفظ السجلات والمستندات إلكترونيًا لدى المنشأة، ووجود ملاءة مالية للمنشأة التجارية الرئيسة ومنشآتها التابعة لها، إضافة إلى وجود سياسة وإجراءات محددة وواضحة لدى المنشأة لتطبيق المعايير الأمنية فيما يخص الإرساليات -الحاويات- ووسائل النقل والمنشآت التجارية والمستودعات والمصانع التابع للمنشأة، ووجود سياسة للتعليم والتدريب والتوعية المستمرة للموظفين فيما يخص الوعي بمعايير الالتزام الأمنية.