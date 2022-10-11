إدارة يوفنتوس ترفض إقالة أليجرى

ترفض إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، مسألة إقالة ماسمليانو أليجري، المدير الفني للفريق، في حال استمرار تدهور النتائج.

يوفنتوس يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي، بعد مرور 9 جولات حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر مباراتين، ليحصد 13 نقطة.

ويلتقي فريق يوفنتوس، مكابي حيفا، اليوم، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسبق أن أشارت العديد من المصادر في إيطاليا إلى أن أليجري سيواجه خطر الإقالة، حال فشله في تحقيق الفوز على مكابي حيفا اليوم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس تريد رؤية رد فعل اللاعبين، وعلى الرغم أن أليجري لديه مهمة حل مشاكل الفريق إلا أن أندريا أنيلي، رئيس النادي ما زال يؤمن به.

وأكدت الصحيفة أن هذا لا يعني أن إدارة النادي ستأخذ قرارًا ضد أليجري في حال استمرار سوء النتائج.

وأشارت إلى أن إدارة النادي ستضع تقييماتها خلال فترة راحة كأس العالم، وبعد نهاية الموسم.