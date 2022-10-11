الأمن البيئي: ضبط 13 مخالفًا بعد رعي 393 متنًا من الإبل في أماكن ممنوعة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي (393) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض، والشرقية و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.