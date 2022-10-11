“#الأمن_العام”: ضبط 3 مقيمين ومواطن لممارسة التسول بـ”الحدود الشمالية” #عاجل

في إطار الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية لرصد وضبط المتسولين بمنطقة الحدود الشمالية، تم ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية لقيامه بالتسول بشكل غير مباشر من قائدي المركبات.
و تم رصد وضبط مواطن وذلك بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر ، من قائدي المركبات بإشارات المرور.
كما تم ضبط مقيمين من الجنسية البنغالية لقيامهما بالتسول بغير مباشر من قائدي المركبات.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الحدود الشمالية.
#لاتعطيهم
#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/3yYeEt17jR
— الأمن العام (@security_gov) October 11, 2022