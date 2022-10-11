“#الأمن_العام”: ضبط 3 مقيمين ومواطن لممارسة التسول بـ”الحدود الشمالية” #عاجل

في إطار الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية لرصد وضبط المتسولين بمنطقة الحدود الشمالية، تم ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية لقيامه بالتسول بشكل غير مباشر من قائدي المركبات.

و تم رصد وضبط مواطن وذلك بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر ، من قائدي المركبات بإشارات المرور.

كما تم ضبط مقيمين من الجنسية البنغالية لقيامهما بالتسول بغير مباشر من قائدي المركبات.