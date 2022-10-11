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“#الأمن_العام”: ضبط 3 مقيمين ومواطن لممارسة التسول بـ”الحدود الشمالية” #عاجل

12 أكتوبر 2022 · < 1 minute

في إطار الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية لرصد وضبط المتسولين بمنطقة الحدود الشمالية، تم ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية لقيامه بالتسول بشكل غير مباشر من قائدي المركبات.

و تم رصد وضبط مواطن وذلك بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر ، من قائدي المركبات بإشارات المرور.

كما تم ضبط  مقيمين من الجنسية البنغالية لقيامهما بالتسول بغير مباشر من قائدي المركبات.

 

 

 

 