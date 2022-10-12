“#بايدن” يحسم الجدل بشأن مدى إمكانية لقاء “#بوتين” واستخدامه لـ”#السلاح_النووي”ضد #أوكرانيا

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن مدى إمكانية لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنهاء الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا مع اقتراب دخوله للشهر الـ8 على التوالي.

وأعلن "بايدن"، أنه ليست لديه "أي نية" للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين، المقررة في إندونيسيا شهر نوفمبر المقبل، كما قال الرئيس الأمريكي إنه لا يعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في الحرب مع أوكرانيا.

لكن بايدن، الذي تحدث في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، لم يستبعد تماما هذه الإمكانية، إذ قال إن "الأمر مرهون بالظروف".

وقال: "انظر، ليست لدي أي نية للقائه، لكن على سبيل المثال، إذا جاء إلي في قمة العشرين وقال إنه يريد أن يتحدث بشأن إطلاق سراح (نجمة كرة السلة الأمريكية المحتجزة في روسيا) بريتني غرينر، فسألتقي به، أقصد أن الأمر مرهون بالظروف".