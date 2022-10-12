مكة_المكرمة تسجل أعلى درجة #حرارة في #المملكة

قال المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأربعاء ، إن مدينة مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة عند 39 درجة مئوية.

وأضاف المركز عبر تويتر أن درجة الحرارة في "المدينة المنورة والعلا والأحساء والدمام" سجلت 38 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، عسير ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وكذلك على مرتفعات الباحة قد تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط والجنوبي من سواحل البحر الاحمر.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: