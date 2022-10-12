المياه_الوطنية تُنهي تنفيذ 3 مشاريع بأكثر من 107 ملايين ريال في #المدينة_المنورة

انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي من تنفيذ (3) مشاريع للمياه والصرف الصحي، لخدمة أكثر من (64.5) ألف مستفيد في منطقة المدينة المنورة، ويأتي ذلك بهدف تعزيز منظومة الخدمات في قطاعي المياه والخدمات البيئية في المدينة المنورة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الضرر البيئي.

وبيّنت شركة المياه الوطنية أن المشروع الأول تضمن تنفيذ شبكات المياه بقرى منطقة المدينة المنورة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (11.3) مليون ريال، بهدف زيادة نسبة التغطية في عدد من القرى والمراكز وهي: (المليليح – الغريض – الجفر – الفريش – البوير– أبو عريج)، حيث جرى مد شبكات مياه بأطوال تجاوزت (117.3) ألف متر طولي، كما جرى تنفيذ نحو (530) توصيلة مياه منزلية، وذلك لخدمة (7,619) مستفيدًا جديدًا.

وأكدت الشركة أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروعين بيئيين بتكلفة مالية تجاوزت (95.7) مليون ريال، وشملت مد شبكات صرف صحي جديدة، واستكمال أخرى بأطوال تجاوزت (95.2) ألف متر طولي، وتنفيذ (3,960) توصيلة صرف صحي منزلية، كما بلغ عدد المستفيدين من هذين المشروعين (56,929) مستفيدًا جديدًا في عدد من الأحياء والقرى والمراكز التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وبينت أن هذه المشاريع تأتي في إطار خططها الإستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، مشدّدة في الوقت ذاته على أنها تراعي تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوّةِ منها.