ضبط 106 مخالفات على #المنشآت_الصحية الخاصة في #حائل

ضبطت إدارة الالتزام في حائل 106 مخالفات على المنشآت الصحية الخاصة.

ونفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل ممثلةً في إدارة الالتزام خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2022 م 338 جولة رقابية.

وشملت الجولات عددًا من المنشآت الصحية الخاصة ما بين مستشفيات، ومجمعات عامة ومتخصصة، وصيدليات، ومختبرات، ومراكز علاج طبيعي، ومحال نظارات.

وجرى خلال هذه الجولات رصد (106) مخالفات أحيلت إلى اللجان القانونية لاتخاذ القرار المناسب.

وأكدت إدارة الالتزام استمرار أعمالها ‏الرقابية والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات ‏الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى ‏والمراجعين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.