بينها 43 فيلما و64 ملصقا.. #فسح نصف مليون #جهاز_بث ومحتوى إعلامي خلال شهر

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الأربعاء، فسح قرابة نصف مليون جهاز من أجهزة البث والاستقبال وإنتاج المحتوى الإعلامي خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأظهرت أرقام الفسح الجمركي للأجهزة، وصول مجموع الأجهزة المفسوحة إلى 326.537، منها 36 خاصة بفعاليات تم فسح أجهزة لها، و1405 أجهزة إنتاج محتوى إعلامي، و325.132 جهاز بث واستقبال محتوى إعلامي.

وأضافت الهيئة، في إنفوجراف نشرته عبر مواقعها الرسمية، أنه فيما يخص الألعاب الإلكترونية فتم تصنيف وفسح 48 لعبة، 26 مفسوحة ، و22 مصنفة.

وأشارت الهيئة أنه تم تصنيف وفسح أكثر من 190 محتوى سينمائي بأنواعه خلال شهر سبتمبر الماضي، منها 43 فيلما سينمائيا، و64 ملصقا سينمائيا، و23 محتوى مرئي خارج قاعات السينما، و 50 مقطع تشويقي، و14 إعلان لدار السينما.