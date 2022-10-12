الرئيس اللبناني: بدء إعادة #اللاجئين_السوريين إلى بلدهم الأسبوع المقبل #عاجل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء: إن بلاده ستبدأ إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، وذلك بدايةً من الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في أعقاب إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، التي قال عنها عون: ستنتشل لبنان من "الهاوية التي أسقط فيها".
ويوجد أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، الذي يعاني ظروفًا اقتصادية طاحنة، جعلت أكثر من 80% من السكان، من الفقراء.
ويُعتقد أن اللاجئين السوريين يشكلون ما يقرب من ربع سكان البلاد، البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، وهي أعلى نسبة في العالم.
وقوبلت دعوات إعادة السوريين، بانتقادات واسعة، و استنكر الائتلاف الوطني السوري المعارض مساعي الحكومة اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين، فيما عبرت عدة مؤسسات حقوقية وأممية، عن قلقها الشديد إزاء هذه المساعي.
من ناحيتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن أي إعادة قسرية للاجئين السوريين ترقى إلى حد انتهاك التزامات لبنان الخاصة بعدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا.