أخبار دوليّة

الرئيس اللبناني: بدء إعادة #اللاجئين_السوريين إلى بلدهم الأسبوع المقبل #عاجل

12 أكتوبر 2022 · < 1 minute
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء: إن بلاده ستبدأ إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، وذلك بدايةً من الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في أعقاب إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، التي قال عنها عون: ستنتشل لبنان من "الهاوية التي أسقط فيها".
ويوجد أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، الذي يعاني ظروفًا اقتصادية طاحنة، جعلت أكثر من 80% من السكان، من الفقراء.

ويُعتقد أن اللاجئين السوريين يشكلون ما يقرب من ربع سكان البلاد، البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، وهي أعلى نسبة في العالم.

وقوبلت دعوات إعادة السوريين، بانتقادات واسعة، و استنكر الائتلاف الوطني السوري المعارض مساعي الحكومة اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين، فيما عبرت عدة مؤسسات حقوقية وأممية، عن قلقها الشديد إزاء هذه المساعي.

من ناحيتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن أي إعادة قسرية للاجئين السوريين ترقى إلى حد انتهاك التزامات لبنان الخاصة بعدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا.