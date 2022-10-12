دي ماريا مهدد بالغياب عن كأس العالم 2022 وينضم لقائمة إصابات الأرجنتين

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، ان النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بات مهددا بالغياب عن كأس العالم بعد خروجه مصابا في خسارة يوفنتوس بالأمس في دورى أبطال اوروبا

وأكدت صحيفة "كالشيو ميركاتو" أنه دي ماريا غادر مباراة فريقه يوفنتوس بالأمس في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا بسبب مشكلة مثنية ، مما خلق مخاوف من احتمال غيابه عن مونديال قطر.

وأوضحت الصحيفة سيخضع دى ماريا 34 عامًا لجولة من الاختبارات غدًا لتحديد شدة الإصابة ومدة التعافي، مضيفة إذا كانت الإصابة خطيرة بما فيه الكفاية ، فقد يتم تهميشه لأكثر من شهر ، مما يعرضه لخطر الغياب عن كأس العالم مع الأرجنتين.