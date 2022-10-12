وزارة_الداخلية_في_جيتكس.. خدمة “#الأحوال_المدنية_في_الخارج” للمقيمين بالإمارات

قدمت وزارة الداخلية، ممثلة في وكالة الوزارة للأحوال المدنية، خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" للمواطنين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك خلال مشاركتها في معرض "جيتكس دبي 2022".

وتمكن الخدمة المواطنين من تجديد بطاقة الهوية الوطنية المنتهي تاريخ صلاحيتها أو التي تبقى على انتهائها ستة أشهر، بهدف عدم تعطل مصالحهم جراء انتهاء تاريخها وتوفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم، وعدم تكبدهم عناء السفر إلى المملكة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

وتشارك وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م، بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان "عالم أبشر لوطن آمن"، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس بخمسة محاور شملت أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م.