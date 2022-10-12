وزير_الصحة يدشن #مصنع_الأجهزة_الطبية لزيادة نسبة المحتوى المحلي بالقطاع

دشّن وزير الصحة فهد الجلاجل، مصنع المتطورة الأولى لصناعة الأجهزة الطبية، وذلك خلال زيارته جناح شركة الدواء للخدمات الطبية في ملتقى الصحة العالمي، والمقام خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي.

ويهدف المصنع إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصحي لتحقيق إحدى مبادرات "رؤية المملكة 2030", ونقل المعرفة وآخر التطورات على مستوى العالم بالتعاون مع شركات عالمية، وكذلك التنوع في المنتجات بما يتناسب مع البرامج الحكومية.

ووقعت شركة الدواء للخدمات الطبية وشركة بي جي اي المناهل الصينية عدداً من الاتفاقيات في مجالات الخدمات اللوجستية، ولتطوير وتصنيع الأجهزة الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية.

واستعرضت شركة الدواء خدمات الشركة الأولى للتحول للرعاية الصحية، وهي إحدى الشركات التابعة لها، وترتكز الشركة الأولى للتحول للرعاية الصحية على رؤيتها الإستراتيجية لأن تكون أحد ركائز التحول في الرعاية الصحية في المملكة من خلال التكنولوجيا والابتكار للإسهام في تحقيق مستهدفات القطاع الصحي و"رؤية المملكة 2030", كما تهدف الشركة لمواكبة التحول الصحي على الصعيد المحلي والدولي، لتقديم حلول تمكن المستفيد من سهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمة، وتحسين تجربة المستفيد ، وسيتم تقديم هذا الخدمات من خلال الشراكات الإستراتيجية مع مزودي الخدمات الصحية من القطاعين الحكومي والخاص.

كما استعرضت الشركة خلال المعرض شركة المنظومة الأولى للخدمات اللوجستية (بروسيد)، والتي تختص بتوفير خدمات نقل الأدوية والمنتجات الطبية للأفراد والجهات الحكومية والخاصة وخدمات نقل الدم بين المسشفيات ومراكز الرعاية الأولية وبنوك الدم المركزية حول المملكة.

وتعد شركة بروسيد من أكبر الشركات اللوجستية المتخصصة بالقطاع الصحي بالمملكة، وتمتلك الشركة مقراً للتخزين والخدمات اللوجستية في مدينة سدير للصناعة والأعمال والذي يعتبر من أكبر المخازن في المملكة والمجهزة بأحدث التقنيات والأتمتة التي أسهمت في تيسير ورفع كفاءة عمليات المناولة بشكل آلي لكافة المنتجات الدوائية بدرجة 95 % مما جعلها رائدة في مجال التخزين وكذلك تقديم الخدمات اللوجستية للغير تحقيقًا لمبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد الفراج بدعم وزارة الصحة لتمكين القطاع الخاص بالإسهام في تطوير المنظومة الصحية بالمملكة، مشيراً إلى أن شركة الدواء مستمرة بخطط إستراتيجية لتحسين تجربة المستفيد من الخدمات الصحية من خلال البنية التحتية والإنتشار الجغرافي في أكثر من 130 مدينة ومحافظة من خلال 900 فرع حول المملكة، وهذا ما سيمكنها من تقديم خدمات مميزة تتماشى مع الرؤية الطموحة 2030 لخلق مجتمع صحي متكامل.