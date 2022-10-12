روديجر جاهز لقيادة ريال مدريد ضد برشلونة فى الكلاسيكو بقناع واقى

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن إصابة الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، لم تغير من خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لموقعة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدورى الاسباني لا ليجا.

وأصيب روديجر بإصابة دموية، خلال تسجيل هدفه التعادل القاتل للميرنجي في شباك شاختار (1-1)، بعدما اصطدم بحارس الفريق الأوكراني أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أنشيلوتي ليس قلقا بشأن إصابة روديجر، الذي استفاق سريعا وطمأن الجميع على حالته عقب المباراة.

وأضافت الصحيفة الاسبانية، أن أنشيلوتي في الأساس كان ينوي الاعتماد على الثنائي ديفيد ألابا وإيدر ميليتاو في لقاء الكلاسيكو، وهو ما وضح أمام شاختار أمس، بالإبقاء عليهما ضمن مقاعد البدلاء.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه إذا قرر أنشيلوتي الاعتماد على روديجر في تلك المباراة، فإن المدافع الألماني سيرتدي قناعا واقيا للوجه نظرا لخطورة الإصابة.