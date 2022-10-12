وزير الخارجية: هناك إيجابية في المفاوضات مع إيران.. ولم نصل لبحث الملفات الحساسة والجدلية #عاجل

قال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، إن هناك تفهم كامل أن أمن المنطقة جزء من أي حوار مع إيران، وهناك إيجابية في المفاوضات مع إيران لكن لم نصل لأي اتفاق.

وأضاف "بن فرحان"، في تصريحات لقناة "العربية": أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يراعي القصور بالاتفاق السابق، كما يجب أن يراعي الأمن الإقليمي في المملكة.

وواصل وزير الخارجية: "لم نصل بعد لبحث الخلافات الحساسة والجدلية مع إيران".

في السياق، صرح فيصل بن فرحان بأن المملكة تدعم استقرار العراق، مشددا على التعاون الوثيق بين الجانبين. مشددا على أن "استقرار العراق سيكون نقطة تحول في المنطقة بأكملها".

وحول علاقة المملكة العربية السعودية بالصين، قال بن فرحان: "الصين شريك موثوق.. وعلاقتنا مع بكين مهمة كونها ثاني أكبر اقتصاد في العالم".