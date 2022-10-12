وزير_الخارجية: حريصون على تمديد #الهدنة_في_اليمن

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة، وذلك بعد انقضاء سريان اتفاق أولي توسطت فيه الأمم المتحدة بين تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثيين في وقت مبكر من هذا الشهر.

وأضاف في حديث لـ"العربية" أن المملكة والتحالف والحكومة اليمنية حريصون على تمديد الهدنة.

وتضغط الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها على أساس الهدنة السابقة التي استمرت شهرين وانتهت في الثاني من أكتوبر، بعد أن جرى تمديدها مرتين والتي حققت أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ سبع سنوات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج عاد إلى المنطقة أمس الثلاثاء لدعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية.