الجبير: #السعودية لا تسيس #النفط.. وحافظنا على قنوات التواصل مع #روسيا و #أوكرانيا #عاجل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن اتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، لم يكن ليتم لو لم تكن المملكة على الحياد.

ورد الجبير، في مقابلة مع CNN ، على اتهام المملكة بالانحياز مع روسيا، على ضوء قرار "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط الأسبوع الفائت، بقوله: إن المملكة "تنحاز إلى محاولة ضمان استقرار أسواق النفط والذي يصب لصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء".

وأضاف الجبير: تم اتخاذ قرار خفض الحصص بإجماع من قبل 22 دولة، وقد استجابت الأسواق بشكل إيجابي جدًا لهذا الأمر، فقد انخفضت أسعار النفط منذ الأسبوع الماضي، ولم ترتفع".

وشدد على أن السعودية لا تسيس النفط، أنه ليس سلاحًا، بل سلعة تستهدف الاستقرار.

وأكمل: نبحث عن طرق لجلب روسيا وأوكرانيا للتفاوض، والتصعيد في أوكرانيا ليس مفيدا لأوروبا.

وتابع: حصولنا على أسلحة دفاعية يخدم مصالحنا ومصالح أميركا والأمن في المنطقة، والسعودية تعارض الاستيلاء على الأراضي بالقوة.