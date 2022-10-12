الأرصاد: انخفاض يصل إلى 20 درجة مئوية في #الرياض الأسبوع المقبل #عاجل

توقع محلل المركز الوطني للطقس عقيل العقيل، انخفاضا يصل إلى 20 درجة مئوية لدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل على العاصمة الرياض، مشيرًا إلى أنها ستكون أقل من 20 في المناطق الشمالية.

وقال في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إن الفترة الحالية التي نعيشها هي فترة انتقالية، يتلاحظ فيها انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشرقية والعاصمة الرياض.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة، اليوم، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، عسير ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وكذلك على مرتفعات الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.