نائبة سابقة بالكونجرس لـ ” #بايدن ” : #بوتين لا يمزح .. وتقود أمريكا لـ”محرقة نووية”

اتهمت عضوة سابقة بالكونجر تولسي جابارد، الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيادة أمريكا إلى "محرقة نووية".

وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، قالت إن سياسات بايدن وإدارته خاطئة، موضحة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمزح بشأن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية.

وطالبت الأمريكين برفض قرارات إدارة بايدن ، مشيرة إلى أنه عندما تحدث "المحرقة النووية" سيكون لإدارة بايدن ملاجئ حيث يمكنهم الاختباء لكن الشعب لن يكون له.

الجدير بالذكر أن تولسي جابارد كانت منافسة جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، من أجل حق الترشح عن الحزب الديمقراطي.