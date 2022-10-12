الزعاق يوضح الفارق بين نسيم البر والبحر

كشف الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الأحوال الجوية، خالد بن صالح الزعاق، كيفية حدوث "نسيم البر والبحر".

قال في برنامجه على قناة "العربية"، إن كمية امتصاص الحرارة من الشمس ومقدار فقدها بين اليابسة والماء تختلف، وهذا الاختلاف يسبب تباينا في الضغط بينهما فينتقل الهواء من مكان الضغط العالي إلى المنخفض، وهذا الانتقال ويسمى عند سكان السواحل نسيم البر ونسيم البحر".

أضاف "سمي نسيم البحر لأن الهواء البارد قادم من البحر، فمع شروق الشمس تسخن اليابسة فيسخن الهواء الملامس لها فيتمدد ويرتفع لأعلى ينتقل الهواء البارد من البحر إلى البر".

وتابع: "أما نسيم البر، فمع غروب الشمس تبرد اليابسة بسرعة ويظل الهواء الملامس للماء ساخنا فينتقل الهواء البارد من البر إلى البحر".

وأكمل: "نسيم البر والبحر يحدث في المناطق الساحلية، أما الصحراوية يحدث نسيم الوادي بالنهار والجبل بالليل".