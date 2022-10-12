الأمن_البيئي: ضبط مقيم في #جدة لقطعه الأشجار وتحويلها إلى فحم

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية في جدة لقطعه الأشجار وتحويلها إلى فحم.

وضبطت القوات بحيازته أكثر من (1500) متر مكعب من الحطب المحلي وأكثر من (1000) متر مكعب من الفحم المحلي.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمخالف لجهة الاختصاص، مشيرًا إلى أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.