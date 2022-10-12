بروج يتعادل سلبيا مع أتلتيكو ويصعد لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

تأهل كلوب بروج البلجيكي لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما اقتنص تعادلا سلبيا بطعم الفوز من ملعب مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد كلوب بروج (الحصان الأسود) للبطولة، إلى 10 نقاط، ليواصل التحليق في صدارة جدول ترتيب المجموعة، متفوقا بفارق 6 على أقرب ملاحقيه أتلتيكو، فيما يحتل بورتو البرتغالي وبايرليفركوزن الألماني، المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وعلى ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، اتسمت المباراة بالإثارة والمتعة على مدار شوطيها، حيث تبارى كلا الفريقين إهدار الفرص طوال التسعين دقيقة، خاصة من جانب لاعبي أتلتيكو، الذين كانوا قريبين للغاية من هز الشباك في أكثر من مناسبة لولا بسالة دفاع بروج وحارس مرماه.

يذكر أن بروج لعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 82، عقب طرد لاعبه كمال سواه لحصوله على الإنذار الثاني.